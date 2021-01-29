В результате ДТП водители двух автомобилей погибли на месте от полученных травм.

В Тульской области вынесли приговор в отношении жителя Владимирской области, виновного в совершении смертельного ДТП.Как сообщают , 19 мая 2020 года житель Александрова, управляя своим автомобилем BMW, при движении по Комсомольскому шоссе в городе Новомосковск Тульской области, нарушил правила дорожного движения. В результате этого он столкнулся с автомобилем Chery, который выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем марки Renault.В результате ДТП по вине водителя BMW, скрывшегося с места происшествия, водители двух других автомобилей погибли на месте от полученных травм. Машину виновника ДТП нашли брошенной в лесополосе.В итоге суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на 2 года 6 месяцев.Кроме того, житель Владимирской области должен возместить потерпевшим моральный вред в размере 1,9 млн рублей.