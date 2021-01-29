Поздним вечером 28 января на 409-м километре трассы Р-22 Каспий в Никифоровском районе Тамбовской области пассажирский автобус, следующий по маршруту из Махачкалы в Москву, врезался в ..

Поздним вечером 28 января на 409-м километре трассы Р-22 "Каспий" в Никифоровском районе Тамбовской области пассажирский автобус, следующий по маршруту из Махачкалы в Москву, врезался в отбойник, передает . На кадрах с места ДТП видно, что транспортное средство получило сильные повреждения. Сообщается о четырех пострадавших, среди которых водитель. По предварительным данным, причиной аварии мог послужить гололед.