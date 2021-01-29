Полномочия переданы региону.

Во Владимирской области отвечать за бездомных животных будет департамент ветеринарии. Закон передающий региону полномочия утвердили депутаты Заксобрания.Опыт по обращению с безнадзорными собаками и кошками парламентарии посоветовали перенимать у соседей. В частности – у Нижегородской области.В большинстве городов Владимирской области действительно отсутствуют приюты для бродячих псов. А даже там, где они созданы выделяется недостаточно средств на их содержание. Часто братьев наших меньших попросту нечем кормить.В итоге парламентарии пришли к выводу, что решить проблему самостоятельно муниципалитеты не в состоянии.При этом народные избранники напомнили, что в столице уже взяли на контроль этот вопрос и в правительстве разрабатывается программа по созданию сети приютов на условиях софинансирования. Стоимость каждого – от 25 до 30 млн рублей.Депутаты уверены, что благодаря помощи из федерального бюджета у департамента ветеринарии получится выстроить систему и построить животным крышу над головой.