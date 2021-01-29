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Что волновало интернет-пользователей на этой неделе? Что репостили и обсуждали? Наш еженедельный сетевой обзор. О самых ярких кадрах - Мария Платанюк.Температурные качели, снежная каша на дорогах, коммунальные аварии и моржующие голуби. Самое интересное сетевое - в одном обзоре прямо сейчас. Здравствуйте! Начнём с работы общественного транспорта.К перевозчику - компании АДМ у владимирцев, а теперь и у мэрии накопилось немало претензий. Во владимирском «Подслушано» одна из пассажирок вновь рассказала об опоздании на работу. Автобус маршрута №15 в очередной раз сломался. Цитата: «Когда это безобразие прекратится?»А вот рейсовый автобус Александров-Кольчугино на этой неделе попал в ДТП. У него на полном ходу отлетело колесо. Пассажиры, к счастью, отделались испугом.Серия ДТП в александровском паблике AlexAutoLive. ДТП по дороге на Балакирево, при въезде в Карабаново - серьезное лобовое столкновение. И здесь же в AlexAutoLive ещё одна авария - на сей раз коммунальная. На неделе в Александрове в Красном переулке случился большой порыв сетей. У видео устранения последствий коммунального ЧП - почти 20 тысяч просмотров. Как пишут пользователи, интенсивность потока воды напугала. «Ниагара» - один из комментариев.Кругом вода - это о тротуарах. Резкое потепление кое-где превратило их в реки. Так фото с ироничными строчками появилось в «Типичных новостях».«Запахло весной, метелям отбой, беру я весло, плыву я домой»- остановка ВХЗ во Владимире.Горе-парковка, горе-тротуары, дорога на вокзал - сплошная каша - вновь снимки из Александрова.А это ковровский «салют всем, кто проходит квест - добраться до работы».В «Вязниках онлайн» - огромные сосульки и отнюдь не январские «реки». Оттепель сделала январь более похожим на март или даже начало апреля. «Почти апрель» зафиксировал и термометр.Уборка улиц - ещё одна тема, которую бурно обсуждают в сети. Ковровчане на неделе пожаловались, «дороги просто умерли» - тем более, недавний снегопад был рекордным. Впрочем, в ковровском паблике есть и «мотивирующее видео». Так держать, ТСЖ-управляющий Иванов.А вот еще один ролик, который пересматривают пользователи. У видео «Респект» - больше 47 тысяч просмотров. Да, такое на дороге тоже случается.Новым видео в своём блоге «Заметки спасателя» поделился ковровский спасатель Михаил Быков. Отряд Управления по делам ГО и ЧС отправился на вызов после полуночи. Вот что бывает, если девушки надевают украшения не по размеру.Судогодский паблик вместе с преподавателем местной школы №2 Дмитрием Цыганковым разрушает мифы о молодых учителях. О сложных взаимоотношениях с детьми или некомпетентности. У ролика - почти 7 тысяч просмотров.И хотя неделя ушла в температурный плюс, это не помешало провести, к примеру, в Вязниках, фестиваль русских народных игр «Зимние забавы». В «Подслушано Вязники» - кадры гиревого баттла и снежного «страйк-болла». В сети - и необычные снеговики.Вот чудо-женщина ростом в 3 метра в Малых Всегодичах, а это Владимир. Многодетная семья вылепила из снега самих себяА вот в Киржаче дети решили использовать снег как холст. Расписали его яркими красками на конкурсе рисунков. Снимки из «Киржач онлайн».«Рекордсменами» сети на минувшей неделе стали пернатые. Во многих пабликах - необычные фото и видео птиц.Так, Киржач онлайн рассказал о моржевании голубей на Красном октябре, это уже – Владимир. Купание голубей от Михаила Мойсеянчика. В группе «Природа Владимирской области» - клесты-еловики восполняют потребность в минералах и собирают соль, которой посыпают дороги.А следующие кадры в Собинском районе снял Михаил Матюшкин. Синички шумною толпою прилетели на обед прямо к порогу дома.Кстати, паблик «Подслушано Судогда» на минувшей неделе вновь поделился ретро-кадрами из киножурнала «Наш край». Это видео 59—ого - самое старое в группе - тоже о птицах. Совхоз в Муромцеве.А вообще пусть каждый день будет таким же милым и добрым. Как этот селезень, плывущий по реке Судогда.Или как взгляд этого белоснежного красавца-оленя из владимирского паблика.Все дороги ведут в сеть. Мы также ждём ваших интересных фото- и видеокадров. В том числе на номер вестийного WhatsApp (+7-919-019-62-62).До встречи через неделю!