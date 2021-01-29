Далеко не у всех получается достичь успеха в покере и превратить карточные баталии в источник дохода.

Но вы можете увеличить шансы, если последуете пяти советам профессиональных игроков в покер.

Научитесь терпеть

Эксперты покера знают, что это изначально минусовая игра, выиграть в которой можно только за счет терпения. Нетерпеливые игроки лезут на рожон с неподходящими картам, не умеют подолгу фолдить с плохими руками, как следствие - в большинстве случаев они проигрывают.

Чтобы побеждать, нужно определить допустимые игровые диапазоны и придерживаться их, несмотря на раздражение и усталость, без добавления минусовых рук ради развлечения. Терпение в покере вознаграждается выигранным банком в покер-руме GGpokerok и положительными эмоциями, игроки без самоконтроля становятся лузерами.

Выстройте самодисциплину

Именно дисциплина - основополагающий фактор большинства про-гемблеров, которые умеют посвящать тренировкам определенное время и вовремя заканчивать игру. На первых этапах можно наладить дисциплину, определив количество разыгрываемых рук или временные рамки, после которых нужно сразу же встать из-за стола.

У профессионалов даже есть график, в который они вносят длительность игр и запланированные результаты. Добившись такой дисциплины, можно забыть про панику и агрессию от проигрышей, а также обманчивое чувство азарта после небольших побед.

Задайте цель

Игра впустую никогда не будет успешной, ведь тогда гемблер не будет осознавать своей ответственности за проигрыш или выигрыш. Перед каждой партией нужно задавать себе целевую установку и стремиться к ее достижению, это может быть определенный плюс к банкроллу, итоговая позиция в турнире или выбивание какого-то количества игроков.

При этом цель должна быть долгосрочной, ведь разовые выигрыши и проигрыши в покере не имеют значения. А как только результат достигнут - прекращайте игру до формулирования новых задач.

Мыслите аналитически

Наугад делая ставки и не задумываясь над картами, добиться успеха не получится. Секрет покеристов про-уровня в том, что они в реальном времени анализируют карманные руки и борды, рассчитывают возможные комбинации оппонентов и изучают свои перспективы. Плюс в том, что этому можно научиться, используя уроки профессионалов и специальные программы, минус - это требует внимательности и упорства.

Постоянно обучайтесь

Прежде чем играть, досконально изучите правила, шансы комбинаций, стили игры и попрактикуйтесь с ИИ или виртуальными фишками. Этого будет достаточно для старта, но сталкиваясь с новыми игроками и их стратегиями, придется пересматривать стратегию, менять подходы и перенимать опыт. Секрет в том, чтобы постоянно совершенствоваться, не зацикливаясь на одном уровне мастерства.

Как рассказывает портал о покере https://russia-poker.ru/ эта игра действительно может давать неплохую прибыль, но это касается только ответственных и усердных игроков. Следуйте советам, улучшайте мастерство, учитесь терпеть - тогда старания будут вознаграждены и покер станет источником прибыли.