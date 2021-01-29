При Джо Байдене США продолжат нагнетать внутриполитическую ситуацию в России, давить ее санкциями и поддерживать сепаратизм, считает депутат Госдумы Евгений Федоров. По его мнению, с новой администрацией Белого дома Москве договориться не получится.

При Джо Байдене США продолжат нагнетать внутриполитическую ситуацию в России, давить ее санкциями и поддерживать сепаратизм, считает депутат Госдумы Евгений Федоров. По его мнению, с новой администрацией Белого дома Москве договориться не получится.Парламентарий полагает, что в противостоянии с США расстановка сил не в пользу России. "Пока мы идем в расчете на русское чудо или, как говорится, авось", – сказал Федоров.По его словам, Россия вынуждена обороняться, а Соединенные Штаты продолжат готовить государственный переворот. Он напомнил о масштабных митингах в Хабаровске. США нагнетают внутриполитическую обстановку в России, используют проплаченных провокаторов и заграничных активистов, заявил Федоров.Вместе с нарастанием протестной активности парламентарий прогнозирует усиление санкций против России. Экономические ограничения направлены в первую очередь против элиты, считает депутат.США продолжат вести борьбу против России под предлогом нарушения прав человека, отметил Федоров. "Плюс терроризм, плюс сепаратизм, плюс военная компонента", – сказал законодатель в эфире ютуб-канала "Национальный курс".Напомним, что 26 января состоялся первый телефонный разговор Владимира Путина с Джо Байденом. Президенты договорились продлить соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений на пять лет. В Кремле заявили, что разговор глав государств был "рабочим и откровенным".