В лонг-лист претендентов на премию Оскар в номинации Международный художественный фильм вошли 93 картины из разных стран. Оказалась среди них и лента Андрея Кончаловского Дорогие ..

В лонг-лист претендентов на премию "Оскар" в номинации "Международный художественный фильм" вошли 93 картины из разных стран. Оказалась среди них и лента Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!", передает . Картина рассказывает о расстреле рабочих в Новочеркасске в 1962 году, когда люди вышли на акции протеста после повышения цен.