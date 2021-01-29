Галина Карташова больше не будет руководить владимирским ЗАГСом. После 35 лет работы она покидает свою должность по собственному желанию, чтобы “отдохнуть и заняться внерабочими

Галина Карташова больше не будет руководить владимирским ЗАГСом. После 35 лет работы она покидает свою должность по собственному желанию, чтобы “отдохнуть и заняться внерабочими делами”, сообщает пресс-служба мэрии. С 31 января 2021 года исполнять обязанности заведующей отделом ЗАГС города Владимира будет Оксана Крючкова. С 1985 года Галина Карташова возглавляла городской Дворец бракосочетаний, а с 2002