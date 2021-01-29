В минувшую субботу во многих городах России прошли массовые акции протеста в поддержку оппозиционного лидера Алексея Навального. Объявленный ранее в розыск политик был задержан в аэропорту Шереметьево 17 января, сразу после возвращения на родину из Германии.

В минувшую субботу во многих городах России прошли массовые акции протеста в поддержку оппозиционного лидера Алексея Навального. Объявленный ранее в розыск политик был задержан в аэропорту Шереметьево 17 января, сразу после возвращения на родину из Германии.Но на этом сторонники оппозиционера останавливаться не собираются. Они намерены регулярно проводить демонстрации до тех пор, пока не добьются освобождения Навального. Очередные несогласованные акции запланированы на ближайшие выходные – 30 и 31 января.В связи с этим генеральная прокуратура России обратилась в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) с требованием заблокировать доступ к интернет-ресурсам, где распространяются призывы к участию в митингах.Представители генпрокуратуры отметили, что призывы зачастую звучат в социальных сетях. В ведомстве подчеркнули, что организация акций протеста проходит с нарушением закона. В целях предотвращения экстремистских действий и массовых беспорядков прокуратура Москвы напомнила российским и зарубежным компаниям, осуществляющим свою деятельность в Сети, о недопустимости противоправных действий.Ранее представители Роскомнадзора сообщили о намерении оштрафовать администрации шести популярных социальных сетей и мессенджеров, которые своевременно не удалили публикации с призывами несовершеннолетних к участию в акциях протеста. Их заметили, в частности, – на страницах "Одноклассников", "ВКонтакте", "Фейсбука", "Инстаграма", "ТикТока", а также в некоторых роликах на видеохостинге YouTube.