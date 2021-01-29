Февраль-месяц 2021 года пройдет под управлением Луны, а это значит, что месяц будет эмоциональным. Главная рекомендация – не поддаваться на провокации. Этот месяц на многое откроет людям глаза и заставит пофилософствовать, вы найдете ответы на многие давно волнующие вопросы.

Февраль-месяц 2021 года пройдет под управлением Луны, а это значит, что месяц будет эмоциональным. Главная рекомендация – не поддаваться на провокации. Этот месяц на многое откроет людям глаза и заставит пофилософствовать, вы найдете ответы на многие давно волнующие вопросы.Также, не забудьте про период ретроградного Меркурия, который продлится до 21 февраля. А это значит, что до этой даты крупных дел и покупок совершать не стоит. Что ожидать в феврале каждому знаку зодиака рассказываетОвенВ феврале у Овнов прибавится работы, и это не может вас не порадовать. Вы будете полны сил и энергии для выполнения даже самых сложных задач. Гороскоп на февраль обещает Овнам активную смену событий и новые возможности для роста, используйте все шансы. Что касается личной жизни – здесь тоже все будет складываться удачно – одиноких представителей знака зодиака ждет романтическое знакомство, а уже состоявшиеся пары ждет следующий этап развития отношений.ТелецТельцы в феврале выйдут на новый уровень в социуме, вы действительно заслужили новый статус и еще больше уважения к своим талантам и персоне. Отличный месяц для заработка, но крупная сумма придет постепенно. Здоровье Тельцов будет крепким, но укрепление иммунитета еще никогда никому не мешало. В личной жизни все спокойно, стабильно, уютно и без конфликтов, – гласит гороскоп на февраль.БлизнецыГороскоп на февраль обещает Близнецам карьерные достижения. В целом, будет наиболее правильно, если вы посвятите месяц работе и построению карьеры. Ваши близкие поддержат вашу инициативу выйти на более высокий финансовый уровень, личная жизнь сейчас может немного подождать. Здоровье будет в норме, но не стоит перетруждать себя в спортзале силовыми нагрузками.РакУдача будет сопровождать Раков весь месяц, – заверяет гороскоп на февраль. В первую очередь вам особенно повезет в профессиональных целях, а закрепить свой успех вам поможет ваше природное обаяние, возможно, у вас появится влиятельный покровитель. Кстати, что касается вышестоящих людей, именно они по достоинству оценят ваши качества. Впрочем, нет ничего страшного, если вы совместите приятное с полезным и воспользуетесь своим очарованием для достижения целей.ЛевМесяц пройдет в заботах и хлопотах, – предупреждает февральский гороскоп. Количество дел и задач будет просто зашкаливать, вам стоит задуматься о том, чтобы нанять себе помощника. Кстати, в феврале у вас проявятся организаторские способности. Возможно, это станет еще одним направлением для заработка или вы сможете это применить в быту. Отношения со второй половинкой будут напряженными и станут постепенно накаляться, но подобные эмоции подстегнут вашего партнера и не позволят расслабиться.ДеваМесяц выдастся спокойным и ровным во всем. Не стремитесь прыгнуть выше головы и плывите по течению, период ретроградного Меркурия в любом случае не позволит вам осуществить много планов. Находите время на себя и заслуженный отдых, позвольте себе даже полениться. Ваши переживания по поводу неурядиц в личной жизни не стоят того, не накручивайте себя и дождитесь достойного партнера.ВесыВесам в феврале стоит быть внимательнее к своему здоровью, сейчас ваш иммунитет особенно ослаблен. Одевайтесь теплее в последний месяц зимы и проводите больше времени в помещении. Многие Весы в этом месяце найдут себе хобби по душе, – радует гороскоп на февраль. Весы в этом месяце будут много времени проводить онлайн. Кстати, именно в сети вас ожидает романтическое знакомство, в котором вы не разочаруетесь встретив потом этого человека в реальной жизни.СкорпионИмпульсивным Скорпионам в феврале захочется тепла и уюта, именно в этом направлении будут двигаться ваши интересы вопреки динамичному образу жизни прежде. Многим Скорпионам захочется остепениться, завести семью или хотя бы постоянные серьезные отношения. Даже построение карьеры вас перестанет волновать, хотя когда-то это было для вас неоспоримым приоритетом. Гороскоп на февраль рекомендует Скорпионам следовать своей интуиции.СтрелецВ этом месяце Стрельцы будут склонны к романтике и проведут месяц в поисках новых отношений, либо возможности разжечь прежний огонь любви со своим постоянным партнером. Работа отойдет на второй план, а гормоны будут играть похлеще, чем весной, – предупреждает гороскоп на февраль. Звезды советуют не идти на поводу у эмоций и относиться к своему выбору трезво и со всей серьезностью, чувства могут поглотить вас. Конец месяца благоприятен для поездок и дальних командировок, вы извлечете максимум пользы из таких путешествий.КозерогКозерогов в феврале ждут сомнения и метания во многих жизненных сферах. Вы зададитесь множеством вопросов, и, самое главное – получите на них ответы. Вам многое захочется поменять в жизни, не бойтесь сделать этот шаг, вы не пожалеете. Попытки сменить нынешнюю работу на более высокооплачиваемую увенчаются успехом, а поиски нового партнера вдохнут в вас веру в счастливые отношения. Месяц перемен ждет вас, но звезды уверяют, что это перемены к лучшему.ВодолейВодолеям стоит присмотреться к своему окружению, некоторые люди строят козни за вашей спиной и нелестно о вас отзываются, все дело в примитивной зависти. К слову, есть чему завидовать – вы заметно похорошели, а движение по карьерной лестнице стремительно идет вверх. Совет гороскопа – исключить контакты с недоброжелателями и перестать контактировать с ними, даже если вас многое связывает. Кстати, именно от эмоционального состояния зависит здоровье Водолеев.РыбыБлагоприятный период для работы и подработки, – гласит гороскоп на февраль. Заработку рекомендуется посвятить максимум времени, это будет самым продуктивным решением месяца, тем более, ваше здоровье сейчас крепче крепкого. Ваши мысли наконец-то не будут заняты только отношениями, а вы уже осознанно и трезво взвесите приоритеты. Конец месяца благоприятен для бьюти-процедур, воспользуйтесь этим временем.