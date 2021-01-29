В прошлом году суперсервисом воспользовались более 20 тыс. абитуриентов, подав около 70 тыс. заявлений.

Сервис "Поступление в вуз онлайн" для дистанционной подачи заявления планируют расширить и подключить к нему коммерческие учебные заведения, сообщает .Подать документы на поступление в вуз в режиме онлайн можно благодаря соответствующему сервису с июня 2020 года. До сих пор пользователям сервиса "Поступление в вуз онлайн" было доступно 54 учебных заведения для выбора, в этом году их число вырастет до 135. Такой возможностью в прошлом году воспользовались более 20 тыс. абитуриентов, подав около 70 тыс. заявлений.Через суперсервис в этом году можно будет записаться на дополнительные вступительные испытания, подать заявление на очно-заочную и заочную формы обучения, целевой прием и получить сведения об аттестате в цифровом профиле пользователя на портале госуслуг.