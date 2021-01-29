Своим появлением фильм Офицеры обязан министру обороны Советского Союза Андрею Антоновичу Гречко. Именно он выступил с инициативой о съемках. Картина вышла на экраны 26 июля 1971 года.

Своим появлением фильм "Офицеры" обязан министру обороныСоветского Союза Андрею Антоновичу Гречко. Именно он выступил с инициативой осъемках. Картина вышла на экраны 26 июля 1971 года.Сценарий к ленте написал Борис Васильев – автор повести "Азори здесь тихие…". Предполагалось, что фильм "Офицеры" будет состоять из двухчастей, однако киностудия Горького двухсерийному варианту отказала. Сокращениемсценария занимался Кирилл Рапопорт – друг и коллега Бориса Васильева. Писателине понаслышке знали о тяготах войны – оба побывали на фронте.Кресло режиссера занял Владимир Роговой. Фильм "Офицеры"стал для кинематографиста вторым в карьере.Роль Алексея Трофимова получил актер Георгий Юматов. Артистпопал в фильм благодаря Борису Васильеву. Дело в том,что у Юматова в киношной среде была дурная репутация. Артиста считалиненадежным. Драматург поручился за давнего приятеля перед съемочной группой. ГеоргийЮматов подвел режиссера Владимира Рогового всего раз. Актеру простилиоплошность, ведь играл он великолепно.На съемках картины "Офицеры" Георгий Юматов помирился сВасилием Лановым, последний играл Ивана Варавву. Отношения звезд киноиспортились после фильма "Павел Корчагин" – тогда Лановой забрал роль Юматова. Поработав в ленте Рогового, артисты еще не раз встречались на площадках, но уже как друзья.Отметим, что Василий Лановой не сразу согласился работать вкартине. Любовь Ивана Вараввы к жене лучшего друга смущала актера. Создателям ленты пришлосьдолго уговаривать знаменитость.Роль Любови Трофимовой отдали Алине Покровской. Для съемок вкартине актриса специально училась верховой езде. В кадре Покровская работалабез дублера. Однажды во время съемок погони лошадь Алины помчалась вперед совсех ног вдоль обрыва. Юматов и Лановой вовремя среагировали и бросились догонять строптивого скакуна и испуганную наездницу. Актерам с большим трудом удалосьостановить коня.Не успела съемочная группа отойти от неприятного эпизода сПокровской, как случилось новое ЧП. Второй режиссер фильма ВладимирЗлатоустовский, выступая дублером одного из артистов, чуть не разбился. Златоустовскийдолжен был прыгнуть со скалы на натянутый внизу брезент. Приземлился киношникнеудачно – упал на человека, держащего ткань.Златоустовский заработал сотрясение мозга.Для съемок картины "Офицеры" потребовался годовалый малыш.Младенец должен был сыграть Ванечку Трофимова. Ребенка взяли в домемалютки. После выхода фильма "Офицеры" на экраны жизнь сироты изменилась –родная мама, увидев сына в кино, забрала его из приюта.Интересные факты о съемках фильма "Офицеры":Слова песни "Вечный огонь" написал поэт Евгений Агранович.Исполнил ее второй режиссер Владимир Златоустовский.Снимали фильм "Офицеры" по всему СССР. Зданием Министерстваобороны съемочной группе послужил химического факультета столичного МГУ.В 2013 году героем ленты установлен памятник. Скульптуру поставили недалеко от входа в здание Минобороны России.В 2011 году на Первом канале показали цветную версию фильма "Офицеры".