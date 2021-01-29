Чтобы получить займ, мужчина указал ложные сведения о месте работы и проживания.

ОМВД России по Кольчугинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст.159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования).Предварительно установлено, что фигурант обратился в одно из финансово-кредитных учреждений с целью оформления займа. В назначенный период взятые им 3 000 рублей возвращены не были. Представители организации обратились в правоохранительные органы.В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что при заполнении анкеты мужчина указал ложные сведения о месте работы и проживания.В дальнейшем местонахождение фигуранта было установлено. В содеянном он сознался, пояснив, что изначально не планировал возвращать деньги.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.