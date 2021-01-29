Жители села Суходол Суздальского района могут потерять своего любимого фельдшера. Владимиру Борисову не удалось отстоять в суде свое право на льготную ипотеку. И теперь он задумался об

Жители села Суходол Суздальского района могут потерять своего любимого фельдшера. Владимиру Борисову не удалось отстоять в суде свое право на льготную ипотеку. И теперь он задумался об увольнении. Почти полтора года фельдшер Борисов ездит из Владимира на работу в село Суходол Суздальского района. В областном центре он утится у близких друзей. У них же и