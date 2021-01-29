Жители села Суходол Суздальского района могут потерять своего любимого фельдшера. Владимиру Борисову не удалось отстоять в суде свое право на льготную ипотеку. И теперь он задумался об
<a href="https://33live.ru/novosti/29-01-2021-kollegiya-oblastnogo-suda-otkazala-feldsheru-suxodolskogo-fapa-v-poluchenii-lgotnoj-ipoteki.html" target="_blank">Коллегия Областного суда отказала фельдшеру Суходольского ФАПа в получении льготной ипотеки</a> - Жители села Суходол Суздальского района могут потерять своего любимого фельдшера. Владимиру Борисову не удалось отстоять в суде свое право на льготную ипотеку. И теперь он задумался об
[url=https://33live.ru/novosti/29-01-2021-kollegiya-oblastnogo-suda-otkazala-feldsheru-suxodolskogo-fapa-v-poluchenii-lgotnoj-ipoteki.html]Коллегия Областного суда отказала фельдшеру Суходольского ФАПа в получении льготной ипотеки[/url] - Жители села Суходол Суздальского района могут потерять своего любимого фельдшера. Владимиру Борисову не удалось отстоять в суде свое право на льготную ипотеку. И теперь он задумался об