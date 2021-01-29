По итогам 2020 года она стала лучшим соединением среди подразделений РВСН.

Вчера, 28 января, командующий Владимирской ракетной армией гвардии генерал-лейтенант Андрей Бурбин представил губернатору своего преемника. Им стал генерал-майор Олег Глазунов. Об этом глава региона сообщил на своей личной странице в соцсетях.«Администрацию Владимирской области с подразделением связывает давнее доброе сотрудничество. Мы приветствуем нового руководителя владимирских ракетчиков», - написал Владимир Сипягин.Добавим, что Андрей Анатольевич уходит на повышение. По итогам 2020 года ракетная армия стала лучшим среди подразделений РВСН.