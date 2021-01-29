Участники общероссийского конкурса для школьников Большая перемена поддержат волонтеров акции взаимпомощи #МыВместе. В рамках Доброй субботы ребята помогут пожилым родственникам и проявят творческие способности.

Участники общероссийского конкурса для школьников "Большая перемена" поддержат волонтеров акции взаимпомощи #МыВместе. В рамках "Доброй субботы" ребята помогут пожилым родственникам и проявят творческие способности.С инициативой выступили конкурсанты "Большой перемены" из Дагестана, Курска, Пермского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и Тамбовской области. Они сняли и рассказали о добрых делах: отнести продукты пожилым родственникам, поведать о мерах, которые помогут защитить иммунитет, принять участие в поэтическом марафоне.В рамках акции "Добрая суббота" ребята поддержат волонтеров общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Они помогут рассказать о вакцинации от коронавирусной инфекции.В ходе флешмоба "Мы вместе с заботой" школьники расскажут о своих делах. Они будут публиковать видеоролики в соцсетях и объяснят важность заботы о себе и близких. Ролики опубликуют под хэштегами #ДобраяСуббота #МыВместеСЗаботой #БольшаяПеремена.Также конкурсанты и все школьники могут поучаствовать в поэтическом марафоне "Подружись с антителами". Он стартует в "Большой перемены" в соцсети "ВКонтакте".В воскресенье школьники и их родители смогут принять участие в акции "Воскресенье с семьей". Вместе с волонтерами они отнесут продукты пожилым родственникам и соседям."Большая перемена" – проект президентской платформы "Россия – страна возможностей". В первом сезоне участвовали более миллиона школьников из всех регионов. Новый сезон начнется 28 марта.