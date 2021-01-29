В оперативном штабе сообщили о стабилизации эпидемиологической обстановки в России. Суточный прирост заразившихся больше не превышает 20 тысяч.

В оперативном штабе сообщили о стабилизации эпидемиологической обстановки в России. Суточный прирост заразившихся больше не превышает 20 тысяч.За прошедший день в стране подтвердили 19 238 новых случаев. Отмечается, что у 11,5% из них нет клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели 26 204 человека, скончались 534 пациента.Материал дополняется.