Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение в крупном размере», которое передано для рассмотрения в Ковровский городской суд.

На протяжении трёх месяцев ковровчанке удалось перевести со счёта начальства на личный 250 тысяч рублей . Об этом сообщает СУ СК по Владимирской области.По версии следствия, предприимчмивая женщина переводила деньги через «онлайн-банк». В дальнейшем она обналичила похищенную сумму и потратила по своему усмотрению.Пропажа вскрылась, сотрудница призналась в совершении преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение в крупном размере», которое передано для рассмотрения в Ковровский городской суд.