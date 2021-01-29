Выходить на водоёмы стало опасно, толщина льда сейчас составляет от 10 до 40 сантиметров. Впрочем, в МЧС предупреждают, что на некоторых участках лёд может быть менее 7 сантиметров. Из-за

Выходить на водоёмы стало опасно, толщина льда сейчас составляет от 10 до 40 сантиметров. Впрочем, в МЧС предупреждают, что на некоторых участках лёд может быть менее 7 сантиметров. Из-за оттепели во Владимирской области лёд частично потерял свою прочность и стал более рыхлым. В региональном МЧС предупреждают об опасности выхода на выезда на водоёмы. С начала