Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в пятницу пообщался с журналистами. В ходе интервью он рассказал репортёрам о прогрессе и перспективах борьбы с пандемией коронавируса в России сегодня.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в пятницу пообщался с журналистами. В ходе интервью он рассказал репортёрам о прогрессе и перспективах борьбы с пандемией коронавируса в России сегодня.Большинство граждан вполне закономерно интересует вопрос о том, когда эпидемия инфекции COVID-19 закончится и ограничительные меры будут сняты. Глава Минздрава заявил, что вскоре должен произойти переломный момент, после которого эпидемия стремительно пойдёт на спад.Михаил Мурашко предполагает, что этот момент настанет уже в феврале-марте текущего года. Однако политик обратил внимание, что риск заражения ковидом всё ещё остаётся высоким, поэтому необходимо продолжать соблюдать меры эпидемиологической безопасности и профилактики, сообщает телеканал "".В беседе с журналистами министр также отметил, что за первые шесть месяцев 2021 года планируется вакцинировать 60% взрослого населения России. Но если необходимый объём препаратов будет произведён раньше, то процесс ускорится. Руководитель Минздрава добавил, что в настоящее время производители выпустили уже свыше четырёх миллионов доз вакцин.Кроме того, Михаил Мурашко рекомендовал как можно раньше госпитализировать пожилых людей, заразившихся коронавирусом, чтобы не допустить развития осложнений. По словам политика, сейчас в медучреждениях страны достаточно коечного фонда, чтобы разместить пожилых граждан даже для профилактики.