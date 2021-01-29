На 180 километре М-7столкнулись два КАМАЗА. ДТП произошло в полдень 29 января. По предварительной информации полиции, оба большегруза двигались в попутном направлении в сторону Нижнего

На 180 километре М-7столкнулись два КАМАЗА. ДТП произошло в полдень 29 января. По предварительной информации полиции, оба большегруза двигались в попутном направлении в сторону Нижнего Новгорода. Судя по всему, в какой-то момент один КАМАЗ не выдержал дистанцию и врезался в другой. Сообщается, что одна из машин принадлежит дорожной службе. В результате столкновение пострадал один из