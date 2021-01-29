Для решения проблемы есть 2 месяца. Именно такой срок установил губернатор для помощи дольщикам из Коммунара. Напомним, с 2018 года они не могут въехать в свои квартиры из-за того, что высотку на

Для решения проблемы есть 2 месяца. Именно такой срок установил губернатор для помощи дольщикам из Коммунара. Напомним, с 2018 года они не могут въехать в свои квартиры из-за того, что высотку на Центральной построили с нарушением этажности. В доме № 19 на 2 этажа больше положенного. В заложниках оказались 94 участника долевого строительства. Люди пытались