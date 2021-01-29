В ходе личного досмотра у 23-летнего приезжего обнаружено и изъято 34 свертка, общей массой 90 граммов, упакованных в изоленту, с веществом неизвестного происхождения...

Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции Отдела полиции «Жулебинский» ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержан мужчина по подозрению в попытке сбыта наркотического средства.В ходе патрулирования территории на 8 километре МКАД сотрудники полиции обратили внимание на подозрительного мужчину, который находился у дорожной эстакады. При виде полицейских неизвестный стал заметно нервничать, из-за чего стражами порядка было принято решение о его досмотре.При личном досмотре у 23-летнего приезжего обнаружено и изъято 34 свертка, общей массой 90 граммов, упакованных в изоленту, с веществом неизвестного происхождения. Согласно проведенному исследованию части изъятого оно содержит наркотическое средство – N-метилэфедрон, Установлено, что наркотик предназначался для дальнейшего сбыта. В телефоне задержанного обнаружены различные адреса для реализации наркотического средства путем закладок.Следствием ОМВД России по району Выхино-Жулебино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18