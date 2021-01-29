Начните выходные вместе с нами ярко, бодро и со вкусом. Не пропустите первые субботние Вести с Татьяной Воронцовой 30 января в 8.00. И вот некоторые темы.

Начните выходные вместе с нами ярко, бодро и со вкусом. Не пропустите первые субботние Вести с Татьяной Воронцовой 30 января в 8.00. И вот некоторые темы.- Вместо рыб - сад в аквариуме и даже остров. Как сделать флорариум?- Кто автор былинного камня в Муроме, и какого рязанца почитают в Голливуде? Путешествуйте с нами.- От популярности к духовной жизни. Где сегодня живет актер Владимир Заманский?- Колье из шишек, брошь - из веточки смородины. Гальванопластика в домашних условиях.- В поисках рецепта идеального хлеба...Почему живая закваска полезнее дрожжей?