Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал призыв главреда RT Маргариты Симоньян включить Луганскую и Донецкую республики в состав России. Такого вопроса на повестке дня нет, отметил представитель президента.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал призыв главреда RT Маргариты Симоньян включить Луганскую и Донецкую республики в состав России. Такого вопроса на повестке дня нет, отметил представитель президента.Песков заявил, что Симоньян является журналистом и не выражает официальную позицию России. "Такого вопроса на повестке дня не стоит", – сказал пресс-секретарь Кремля.Он напомнил, что Россия предпринимает усилия для урегулирования кризиса на Украине. Москва продолжит защищать русских и русскоязычных, заверил Песков.Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что Донбассу пора вернуться в Россию. Она напомнила, что в числе многих боролась за предоставление жителям Донецкой и Луганской республик российского гражданства. Люди Донбасса хотят быть русскими, говорить и писать на родном языке – Москва должна обеспечить им такую возможность, убеждена журналист.В апреле 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении жителям Донбасса российского гражданства по упрощенной процедуре. На конец января 2021 года этой возможностью воспользовались более 400 тысяч человек, сообщил депутат Госдумы Андрей Козенко.В ходе ежегодной пресс-конференции 17 декабря Путин заявил, что Россия будет наращивать поддержку Донбасса. Это касается социальных и инфраструктурных вопросов, пояснил глава государства.Напомним, что вопрос Донбасса Владимир Путин обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите в Париже в декабре 2019 года. Главы государств договорились об отводе вооружений и подразделений с линии фронта. Однако Киев начал саботировать выполнение соглашений. Спустя год боевые действия продолжаются.