В ночь на 27 января в микрорайоне Белая Дача городского округа Котельники в Подмосковье обрушилась стрела башенного крана. В результате ЧП в кабине оказался зажат рабочий, передает . ..

В ночь на 27 января в микрорайоне Белая Дача городского округа Котельники в Подмосковье обрушилась стрела башенного крана. В результате ЧП в кабине оказался зажат рабочий, передает "". Спасатели поднялись к пострадавшему, оказали ему первую помощь и с помощью веревочной переправы перенесли на крышу стоящего поблизости 21-этажного здания. Там пострадавшего уже ждали носилки, на которых его доставили к карете скорой помощи.