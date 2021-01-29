Автомобилисты задаются вопросами: кто за этот беспредел должен отвечать и почему мы платим налоги за такие дороги?

Более 10 автомобилей пробили колёса в ямах на трассе М7 в Вязниковском районе. с мест ДТП. Автор видеозаписи пишет, что некоторые машины пробили сразу по два колеса.В комментариях один из возмущенных водителей пишет: «Вчера вечером ехал по этой же дороге, примерно около 18:00, по обочине стояло машин 15. Кого-то увозили на эвакуаторе».Автомобилисты задаются вопросами: кто за этот беспредел должен отвечать ипочему мы платим налоги за такие дороги?На запрос «Вестей»пресс-служба Управления дорогой М-7 прислала ответ.«Повреждение дорожного полотна происходит из-за частых колебаний температуры от минусовой к плюсовой и высокой интенсивности движения. В декабре 2020г. – январе 2021г. по федеральным дорогам Владимирской области в среднем за сутки проезжали порядка 35 тысяч автомобилей, что на 13% больше, чем в прошлый аналогичный период. Причем порядка 30% из этого числа – грузовой транспорт.Подрядные эксплуатационные организации, отвечающие за содержания участков автодорог, обязаны оперативно предпринимать необходимые меры, чтобы они находились нормативном состоянии. При выявлении дефектов они должны устранять их в соответствии с ГОСТ Р 50597-2017 в срок до трёх суток. Но обычно это происходит в течение суток после обнаружения.С 21 по 28 января дорожные службы ликвидировали аварийную ямочность на федеральных трассах общей площадью 520 кв.м. Для заделки использовано свыше 21 тонн литой асфальтобетонной смеси и горячего асфальтобетона, а также более 0,5 тонн холодного асфальтобетона.По всем фактам выявленных недостатков проводится проверка. Если не были предприняты должные меры, то на подрядные организации накладывается штраф. ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород усилит контроль за работой подрядчиков.Оперативное устранение аварийной ямочности - временная мера, призванная обеспечить безопасность дорожного движения до момента проведения плановых ремонтных работ.Отметим, что на трассе М-7 «Волга» в Вязниковском районе в 2021 году запланирована замена верхнего слоя покрытия (слои износа).»Видео podslyshan_vyazniki