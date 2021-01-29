В МВД напоминают, что участие несовершеннолетних также предусматривает определённое наказание, вплоть до уголовного.

Из-за распространения в СМИ, интернете и соцсетях призывов к участию в несанкционированных акциях МВД по Владимирской области предупреждает, что за агитацию и участие в несанкционированных митингах грозят штрафы и, возможно, уголовная ответственность.«Попытки провести незаконное публичное мероприятие, а также провокационные действия со стороны участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться», - сообщает пресс-служба ведомства.В МВД напоминают, что участие несовершеннолетних также предусматривает определённое наказание, вплоть до уголовного.Полиция призывает жителей не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных акциях.