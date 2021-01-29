Заместитель министра культуры Алтайского края погибла от полученных травм в больнице после столкновения автомобиля с чиновниками с грузовиком утром 29 января на трассе Барнаул – Бийск в ..

Заместитель министра культуры Алтайского края погибла от полученных травм в больнице после столкновения автомобиля с чиновниками с грузовиком утром 29 января на трассе Барнаул – Бийск в Троицком районе региона, передает . Сотрудники ехали в коммандировку. Клава Минкультуры Алтайского края Елена Безрукова получила переломы. Еще один их коллега пострадал не так сильно.