Телеведущий Владимир Познер рассказал, как будут развиваться отношения России и США в ближайшие годы. По мнению журналиста, ждать потепления не стоит.

Телеведущий Владимир Познер рассказал, как будут развиваться отношения России и США в ближайшие годы. По мнению журналиста, ждать "потепления" не стоит.Ведущий программы "Познер" заявил, что при новом американском президенте все изменится. Уже известно, что Соединенные Штаты вновь начнут сотрудничать со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Также страна вернется в Парижское соглашение по климату от 2015 года.Надеяться, что отношения Америки и России улучшатся в ближайшее время, не стоит. Познер отметил, что Байден видит в Москве опасного противника. Журналист напомнил, что демократ всегда был сторонником различных "неприятных законных актов в отношении России".Единственное, в чем можно быть уверенным, – это то, что будет продлен Договор по стратегическим наступательным вооружениям. Также США, скорее всего, вернутся к Договору об открытом небе. "Какие-то позитивные вещи могут быть. Но вообще отношения не будут улучшаться", – заключил журналист в личном блоге.Напомним, на этой неделе состоялись телефонные переговоры президентов Америки и России. Диалог состоялся по инициативе Кремля и длился чуть больше получаса. Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что беседа была "рабочей и откровенной". Подробности Вы можете прочитать в на сайте "Дни.ру".