Программа по строительству ФАПов в регионе провалилась. К таким выводам пришла специальная рабочая группа при Заксобрании. Она как раз и призвана проверять реализацию стройки

Программа по строительству ФАПов в регионе провалилась. К таким выводам пришла специальная рабочая группа при Заксобрании. Она как раз и призвана проверять реализацию стройки фельдшерско-акушерских пунктов в рамках нацпроекта «Здравоохранения». За 2020-й область должна была построить 37 ФАПов и 1 амбулаторию. Но итоги года оказались неутешительными. Роман Кавинов, заместитель председателя Законодательного Собрания области: 5 ФАПов,