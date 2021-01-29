Вернувшаяся на должность пресс-секретаря Белого Дома Джен Псаки рассказала об отношении своего шефа Джо Байдена к президенту России Владимиру Путину. Во вторник главы государств провели первые телефонные переговоры.

Вернувшаяся на должность пресс-секретаря Белого Дома Джен Псаки рассказала об отношении своего шефа Джо Байдена к президенту России Владимиру Путину. Во вторник главы государств провели первые телефонные переговоры.По словам Псаки, Байден "никогда не сдерживался" касательно Путина и опасений по поводу действий России. "И он, конечно, четко передал это во время разговора", – сказала пресс-секретарь Белого дома на брифинге.В ходе телефонного разговора Путин и Байден договорились продлить договор об ограничении стратегических наступательных вооружений на пять лет. Стороны сокращают ядерный арсенал до 700 межконтинентальных баллистических ракет и 1 550 боеголовок.Байден согласился на российские условия. Москва настаивала на продлении договора на пять лет – это максимальный срок.Несмотря на договоренность, условий для перезагрузки отношений России и США нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, президенты признали, что у них есть разногласия, но собираются продолжить диалог.Беседа Путина и Байдена была "рабочей и откровенной", заявил Песков. Разговор состоялся по инициативе Кремля.Джо Байден вступил в должность главы Белого дома 20 января. На третий день президентства он поручил спецслужбам подготовить доклад с оценкой ситуации вокруг "кибератак России". В экспертном сообществе не исключают, что демократ введет против Москвы новые санкции.