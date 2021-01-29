Российские вузы смогут с 7 февраля возвращать студентов с дистанционного обучения на очное при согласии региональных властей. Об этом говорится в приказе Минобрнауки.

Приказываю руководителям находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования РФ образовательных организаций высшего образования <…> организовать реализацию образовательных программ в очной форме обучения исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), — сказано в сообщении ведомства, с которым ознакомился ТАСС.Руководство вузов должно согласовать свое решение с территориальными органами Роспотребнадзора. Остальным высшим учебным заведениям тоже рекомендовали принять аналогичное решение исходя из эпидемической обстановки. Приказ вступит в силу 7 февраля 2021 года. МГУ уже объявил, что возвращает студентов на очное обучение с 8 февраля.