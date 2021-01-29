В 2021 году основные силы будут направлены на строительство моста, который не будет пересекать водоём, а пройдёт вдоль реки под углом 15 градусов.

С тех пор как подрядчик , строительство Рпенского проезда во Владимире не останавливалось.Бригады ДСУ №3 укрепляют сваями берега Рпени. В 2021 году основные силы будут направлены на возведение моста, который не будет пересекать водоём, а пройдёт вдоль реки под углом 15 градусов. Его строительство начнётся после того, как строители переложат инженерные коммуникации и поставят набивные сваи.«В русле и овраге много насыпного грунта. Он очень слабый, поэтому есть опасность, что дорога будет проседать. Укрепляем, чтобы избежать этого. Сейчас ставим подпорную стенку, чтобы трасса не сползла в Рпень», — поделился планами геодезист проекта Иван Вилков.Всего на автомагистрали планируется 10 пересечений и примыканий, четыре светофора и две остановки.Добавим, что с ноября месяца, когда подрядчик приступил к исполнению контракта, выполнены работы по выносу основных осей автомобильной дороги, коммуникаций и расчистке полосы от деревьев и кустарников, проведена рекультивация земель. Возведены - временная подъездная дорога и площадка под строительный городок.«Под основанием проезжей части заложены буронабивные сваи от 11 до 20 с половиной метров. То есть бурится свая, в неё погружается арматурный каркас и заполняется бетоном. Всего их 3 тысячи штук», — поясняет руководитель проекта Рпенского проезда Сергей Панкратов.Добавим, что протяжённость четырехполосной магистрали с тротуарами и велодорожками составит больше двух километров. Завершить работы планируется весной 2023 года. В 2021 году на реализацию проекта почти 800 млн рублей.