Не так часто можно увидеть рябчика, ну а тем более в Судогодском районе.

Не так часто можно увидеть рябчика, ну а тем более в Судогодском районе.А благодаря фотографу-натуралисту Михаилу Малышеву, у нас есть возможность наблюдать даже двоих рябчиков. В этом видеоролике они встретились друг с другом лицом к лицу, сообщаетЧеловеку далёкому от зоологии, трудно сказать, чем они занимаются - либо заигрывают друг с другом, либо танцуют, либо собираются подраться, либо конкретно пошуметь и устроить настоящий рэп-баттл.