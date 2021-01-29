За весь период наблюдения в регионе зарегистрировано 669 летальных исходов.

По информации на 29 января, ещё семь жителей Владимирской области скончались от коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с болезнью. За весь период наблюдения в регионе зарегистрировано 669 летальных исходов.Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований.Добавим, что 20 376 пациентов с Covid-19 оправились от болезни, за минувшие сутки врачи вылечили от ковида 151 человека.