Сипягин забраковал проект парка у ДТЮ, который разработала московская компания. Напомним, его представили жителям в конце 2020 года. Специалисты изучили территорию заброшенных садов возле

Сипягин забраковал проект парка у ДТЮ, который разработала московская компания. Напомним, его представили жителям в конце 2020 года. Специалисты изучили территорию заброшенных садов возле Дворца детского и юношеского творчества и предложили варианты, как её можно благоустроить. Концепцию дизайнеры и архитекторы обсуждали с владимирцами, обработали почти 3 тысячи анкет горожан. Больше всего вопросов вызвала идея размещения