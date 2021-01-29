Рекомендуется не подходить близко к зданиям, на крышах которых имеется наледь, снег и свисают сосульки.

Следственное управление СК РФ по Владимирской области предупреждает жителей и гостей региона об опасности травмирования при падении с крыш снега и наледи.Рекомендуется:- не подходить близко к жилым домам и зданиям, на крышах которых имеется наледь, снег и свисают сосульки- не парковать вблизи них автотранспорт- провести с детьми разъяснительные беседы о правилах безопасности.Кроме того, во избежание негативных последствий региональное управление СК России рекомендует руководителям организаций и управляющих компаний, коммунальным службам и владельцам зданий и сооружений организовать работу по своевременной очистке крыш от снега и наледи.В случае серьезного травмирования или гибели человека в результате падения льда или снега с крыши к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы привлекаются собственники домов, сотрудники управляющих компаний, лица, выполняющие административно-хозяйственные функции и руководители организаций и учреждений независимо от форм собственности.Напомним, что информацию, требующую оперативного реагирования, жители Владимира могут направить на портал «». Также жалобы на качество и оперативность зимней уборки управляющими компаниями можно сообщить на «горячую линию» управления ЖКХ администрации г. Владимира по телефону 53-26-30 (с 8.30 до 17.00 ежедневно, в рабочие дни).