Состоится ХХI Международная научно-практическая конференция НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ. Роль технологий 1С в процессе цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы.

Состоится ХХI Международная научно-практическая конференцияНОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ.Роль технологий 1С в процессе цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы.Конференция будет проходить 2-3 февраля 2021 г. в новом онлайн формате!Участие бесплатное для сотрудников образовательных организаций и органов управления образованием. Вы сможете посетить конференцию как слушатель, так и выступить с докладом в рамках секций и опубликовать тезисы (сборник тезисов публикуется в электронной научной библиотеке в РИНЦ).Подробнее о конференции:Основные направления работы и тематика выступлений:1.Перспективы развития технологий 1С для цифровой трансформации предприятий и обновления системы образования.2. Методические, организационные и технологические средства поддержки педагогической деятельности в условиях офлайн- и онлайн-обучения с использованием технологий 1С.3. Технологическое и методическое обеспечение подготовки специалистов, обладающих компетенциями, необходимыми для работы в условиях цифровой экономики на основе платформы "1С:Предприятие 8.3" и ее прикладных решений.4. Участие индустрии 1С в системе профессионального образования, развитие форм сотрудничества образовательных организаций и работодателей.Подробнее:Ждем вас на конференции!По всем возникающим вопросам просим обращаться к официальному региональному дистрибьютору фирмы "1С" по электронной почте: