Утром 29 января на трассе Барнаул – Бийск в Троицком районе Алтайского края столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В результате ДТП пострадали Министр культуры Алтайского края Елена ..

Утром 29 января на трассе Барнаул – Бийск в Троицком районе Алтайского края столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В результате ДТП пострадали Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова и двое ее коллег, передает . Состояние замглавы регионального Минкультуры Галины Кубриной оценивается как тяжелое, она находится в реанимации. У самой главы ведомства переломы.