Обвиняемые похищали металлические изделия с территории предприятий.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 26, 35 и 40-летнего жителей города Гусь-Хрустальный, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража) и ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж).В ходе следствия установлено, что в мае прошлого года у 26 и 40-летний обвиняемые проникли на территорию производственного цеха местной организации, и похитили металлические изделия. Похищенное имущество злоумышленники вывезли на автомобиле и сдали в пункт приема металла.В продолжение своих преступных действий, 40-летний злоумышленник с другим 35-летним приятелем в январе прошлого года совершили кражу пяти металлических листовых кровельных профнастилов из складского помещения на территории города Гусь-Хрустальный, которые также сдали в пункт приема металла.Также полицейские установили, что 35-летний задержанный в своем доме в ходе возникшего конфликта нанес телесные повреждения двум знакомым, здоровью которых был причинен легкий вред. Также была установлена его причастность к краже мобильного телефона из квартиры местной жительницы.Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила около 26 000 рублей.Фигуранты были задержаны сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории города Гусь-Хрустальный.Свою вину в содеянном задержанные признали.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.