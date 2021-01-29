В возрасте 87 лет ушел из жизни знаменитый химик из Нидерландов Пауль Крутцен, передает . Ученый получил Нобелевскую премию после того, как открыл разрушающий эффект оксидов азота, который ..

В возрасте 87 лет ушел из жизни знаменитый химик из Нидерландов Пауль Крутцен, передает . Ученый получил Нобелевскую премию после того, как открыл разрушающий эффект оксидов азота, который они оказывают на озоновый слой Земли. Он проработал в Обществе научных исследований имени Макса Планка на протяжении двух десятков лет. Коллеги отметили, что личность Куртцена повлияла не только на этот научный институт, но и на растущие поколения молодых ученых.