Его размер на душу населения составляет 11093 рубля, для трудоспособных граждан – 12085 рублей, для пенсионеров – 9303, для детей – 11294.

Во Владимирской области определён прожиточный минимум на 2021 год. Его размер в пересчёте на каждого владимирца составляет 11093 рубля, для трудоспособных граждан – 12085 рублей, для пенсионеров – 9303, для детей – 11294.Перечисленные показатели будут использоваться для оценки уровня жизни в регионе при разработке и реализации социальных программ, а также для предоставления мер социальной поддержки.Как сообщает пресс-служба Белого дома, рост прожиточного минимума по сравнению с величиной 2020 годом составил 253 рубля или 2,3%.