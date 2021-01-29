Реорганизация затронула руководящий состав присоединенного колледжа сервиса и технологий.

С 14 января Ковровский колледж сервиса и технологий в соответствии с распоряжением администрации области и приказом департамента образования присоединен к Ковровскому транспортному колледжу. Сообщают .Реорганизация затронула руководящий состав присоединенного колледжа сервиса и технологий. Всем им предложены вакансии в транспортном колледже. С понижением статуса, но с сохранением зарплаты.А студенты продолжат получать профессии.Теперь, после реорганизации, это одно из крупнейших учебных заведений в регионе с 1826 студентами и педагогическим коллективом в 160 человек.Руководитель объединенного колледжа Михаил Малышев намерен развивать все направления. Так, на базе здания на Муромской с сентября 2021 года откроется новое отделение. Здесь начнут обучать студентов по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Также добавится специальность «Конструирование, моделирование и технологии швейных изделий».