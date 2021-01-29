Женщина взяла нож и нанесла удар в грудь потерпевшей.

В Меленковском районе женщина обвиняется в убийстве дочери. Сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК РФ.По версии следствия, утром 23 январяродственники за столом распивали спиртные напитки. В какое-то время 54-летняяобвиняемая решила прекратить употребление алкоголя и в категоричной форме сказала об этом своей 32-летней дочери.Между ними произошел конфликт. На фоне внезапно возникших личных неприязненных отношений женщина взяла нож и нанесла удар в грудь потерпевшей, от которого она скончалась на месте происшествия.Трагедия произошла на глазах малолетнего ребенка.По ходатайству следователя СК России в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.