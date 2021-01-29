Мать убила ножом собственную дочь. Трагедия произошла утром 23 января 2021 года в Меленковском районе. По версии следствия, родственники распивали спиртные напитки. В какое-то время 54-летняя

Мать убила ножом собственную дочь. Трагедия произошла утром 23 января 2021 года в Меленковском районе. По версии следствия, родственники распивали спиртные напитки. В какое-то время 54-летняя женщина решила прекратить употребление алкоголя и в категоричной форме сказала об этом своей 32-летней дочери. На этой почве между ними начался конфликт, родственники перешли на личности. В итоге мать