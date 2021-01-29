Молодых людей посадили в автомобиль, на мужчину надели наручники, приставили к голове пистолет и потребовали деньги, угрожая подбросить наркотики...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по Можайскому району г. Москвы и УУР ГУ МВД России по г. Москве задержали двоих мужчин, подозреваемых в вымогательстве», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В полицию поступило заявление от 22-летнего жителя столицы. Он сообщил, что в подъезде дома на Гвардейской улице его вместе со знакомой девушкой остановили неизвестные, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Молодых людей посадили в автомобиль, на мужчину надели наручники, приставили к голове пистолет и потребовали деньги, угрожая подбросить наркотики.Часть требуемых денежных средств молодой человек отдал злоумышленникам наличными, а вторую – перевел на указанный ими счет. Ущерб составил 500 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские при поддержке сотрудников СОБР ГУ Росгвардии по г. Москве задержали двоих подозреваемых – неработающих жителей Московской области. В их автомобиле обнаружены и изъяты наручники, травматический пистолет и служебное удостоверение с признаками подделки. Было установлено, что к правоохранительным органам задержанные отношения не имеют.Следственным подразделением ОМВД России по Можайскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 163 УК РФ. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на установление возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93