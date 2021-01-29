В Муромском районе произошло ДТП с участием автобуса. В деревне Пополутово на перекрёстке не разъехались легковушка и ПАЗ. По предварительным данным полиции, 23-летний водитель Опель Астра

В Муромском районе произошло ДТП с участием автобуса. В деревне Пополутово на перекрёстке не разъехались легковушка и ПАЗ. По предварительным данным полиции, 23-летний водитель Опель Астра не уступил дорогу автобусу. В итоге ПАЗ ударил в борт иномарку. Судя по фото, удар получился сильный, легковушка получила серьёзные повреждения. В результате аварии пострадала пассажирка Опеля, 22-летняя девушка.