О налоговых льготах для малого бизнеса и инициативном бюджетировании. Первое в 2021 году заседание Заксобрания началось с решения ряда важных вопросов. В бюджетах должны предусматриваться

О налоговых льготах для малого бизнеса и инициативном бюджетировании. Первое в 2021 году заседание Заксобрания началось с решения ряда важных вопросов. В бюджетах должны предусматриваться средства на локальные проблемы. По мнению зам. председателя ЗС Вячеслава Картухина, помогать жителям надо по принципу 50/50. Так, например, если люди решили отремонтировать колодец или поставить детскую площадку и при