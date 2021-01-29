Понимая, что купюра имеет признаки подделки, фигурант все же решил ею расплатиться.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего жителя города Покрова. Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ (сбыт поддельных денег).Следствием установлено, что в апреле прошлого года обвиняемый нашел на улице фальшивку номиналом 5000 рублей. Понимая, что купюра имеет признаки подделки, молодой человек все же решил ею расплатиться.Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Петушинскому району в результате успешно проведенных оперативно-розыскных мероприятий фигурант был задержан и сознался в содеянном.В настоящее время уголовное дело в отношении фигуранта передано в суд для рассмотрения по существу.В 2020 году на территории Владимирской области из оборота изъято более 500 поддельных денежных купюр различного достоинства. Нанесенный гражданам и организациям ущерб превысил два миллиона рублей. Лидирует по количеству подделок банкнота номиналом в 5 000 рублей.УМВД России по Владимирской области напоминает:За изготовление, хранение, сбыт или перевозку поддельных денег предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 186 Уголовного кодекса Российской Федерации.Санкцией указанной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.